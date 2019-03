Dordogne : un cambrioleur en prison en attendant d'être jugé

La Roche-Chalais, France

Il entrait dans les maisons en l'absence des propriétaires, et prétendait chercher son chemin, ou demandait un verre d'eau quand il était surpris. Cet homme de La Roche-Chalais aurait volé des bijoux ou d'autres objets dans une douzaine de maisons des alentours depuis un mois, généralement chez des personnes âgées. Mais un habitant du secteur l'a aperçu chez sa vieille voisine, et l'a rattrapé en voiture, avant de prévenir les gendarmes.

Soi-disant pour proposer des travaux de jardinage

Interpellé chez lui vendredi matin, cet homme de 41 ans a expliqué qu'il faisait du démarchage pour des travaux de jardinage ou d'élagage. Mais comme il a déjà été condamné pour des vols et des recels en 2017 et 2018, le procureur a demandé et obtenu son placement en détention provisoire. Un juge d'instruction va compléter l'enquête des gendarmes