Dordogne : un cambrioleur retrouvé grâce à son portable oublié dans une voiture volée

Un Girondin de 33 ans a écopé de deux ans et demi de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Périgueux. Il était jugé pour avoir cambriolé trois maisons de Périgueux en une semaine. Son portable avec sa photo en fond d'écran a été retrouvé dans une voiture qu'il avait volée

Le tribunal correctionnel de Périgueux a infligé deux ans et demi de prison fermes ce vendredi à un cambrioleur multi-récidiviste.

Deux ans et demi fermes mais aussi un an et demi avec sursis. Ce Girondin de 33 ans a cambriolé trois maisons de Périgueux en une semaine.

Et il a aussi volé trois voitures avant d'avoir un accident matériel mercredi qui a mis fin à l'aventure.

Un homme peu bavard à l'audience

A l'audience, l'homme a encore le visage marqué par son accident de voiture. Maigre, assommé pour les calmants, il parle peu et reconnait presque tout ce qu'on lui reproche. Et la liste est longue : un premier vol dans une maison où il est entré de nuit à Périgueux, pendant que ses occupants dormaient.

Il en repart avec des papiers, des clefs, des cartes bleues. Le lendemain, il récidive dans une autre maison. Même façon d'opérer, mais cette fois il prend la voiture, une Audi Q3, qu'il laissera en panne d'essence sur l'autoroute près de Coursac.

Quatre jours plus tard, cette fois il vole une Polo qui finit sur le toit. Des routiers s'arrêtent pour l'aider, il est blessé. Il les insulte et s'enfuit. Il va dérober, un peu plus loin à Saint Léon sur l'Isle une Citroën C5. Les gendarmes sont alertés. Il est retrouvé devant la gare de Périgueux. Les gendarmes qui ont remonté sa piste notamment grâce à son portable laissé dans la Polo, et qui présentait sa photo et celle de sa petite amie en fond d'écran !

L'homme n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà été condamné 16 fois et a fait 5 ans de prison. Il explique s'être retrouvé sans ressources, sans permis pour trouver un travail. Avec l'argent volé, il allait au PMU.