Dordogne, France

L'accident de chasse avait été évoqué devant le tribunal correctionnel de Périgueux le 15 novembre 2017. Lors d'une battue au sanglier, ce chasseur de 66 ans originaire de Saint Médard d'Excideuil , avait bougé de son poste de plusieurs mètres. Il avait tiré sur un sanglier, mais c'est un rabatteur qui avait été atteint. L'homme avait eu la mâchoire fracturée, la mandibule luxée et une balle fichée sous la peau dans le cou. Il a mangé de la bouillie pendant six mois. Le chasseur avait expliqué que sa balle avait ricoché sur le sanglier. On n'a jamais retrouvé le sanglier. Le tribunal n'a pas été convaincu par cette version et le déclare coupable. Il est condamné à mille euros d'amende et un retrait de permis de 3 ans .