Périgueux, France

Encore une agression de chauffeur de bus à Périgueux. La dernière remontait au mois de septembre 2017. Ce mardi 20 mars, après 7h30, un chauffeur Péribus de 26 ans a été frappé au visage par un automobiliste à Coulounieix-Chamiers. Le chauffeur se trouvait boulevard du Général de Gaulle, avant le rond-point des Izards, en direction de Périgueux.

"Mes lunettes ont volé au sol" - Yoann, le conducteur

Un bouchon s'est formé et un automobiliste stationné sur le parking du "Totem" aurait voulu forcer le passage. Ne le voyant pas, Yoann, le chauffeur, a abîmé son rétroviseur gauche. "J'ai voulu faire un écart sur la gauche mais j'étais limité par les arbres au milieu de la chaussée. Ça ne lui a pas plu. Quand on s'est retrouvé à l'arrêt, il est sorti de son véhicule et il est venu au niveau de ma fenêtre. _J'ai ouvert, il m'a insulté et il m'a donné un coup au visage,_" raconte Yoann. "Mes lunettes ont volé, j'ai fermé ma fenêtre craignant le pire."

Le conducteur a pris le temps de prévenir le centre de régulation et de relever la plaque d'immatriculation de son agresseur. "Je n'ai pas de séquelles physiques mais c'est très choquant, très perturbant. Personne n'a envie d'aller au travail pour se faire frapper ou insulter."

Une fois arrivé en centre-ville de Périgueux, Yoann a été relevé de son service. Il a porté plainte contre X et consulté son médecin. La CFDT dénonce cette nouvelle agression et rappelle "que le conducteur de bus n'est pas un exécutoire". Il rappelle les peines encourues pour les agressions contre les chauffeurs :