Dordogne : un chauffeur poids-lourd meurt d'une crise cardiaque à un feu rouge

Le chauffeur d'un semi-remorque est mort ce vendredi 14 avril au petit matin à Saint-Pierre-de-Côle, en Dordogne. Il était aux environs de sept heures et demi du matin quand des automobilistes ont aperçu le camion en travers de la route, à l'arrêt depuis plusieurs minutes devant le feu rouge du bourg du village.

Une femme est venue toquer à la portière pour vérifier que tout allait bien. Elle a trouvé l'homme inconscient, rapportent les gendarmes.

Les passants tentent de le réanimer

Les passants préviennent les pompiers et le SAMU, et en attendant leur arrivée, l'adjoint au maire et des passants prodiguent un massage cardiaque pour tenter de réanimer le chauffeur, en vain. Les secours n'ont pu que constater le décès.

Le camion, immatriculé dans l'Isère, a été enlevé dans la matinée. Le chauffeur venait de livrer l'entreprise Mademoiselle Dessert, à quelques kilomètres de là.