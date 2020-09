Dordogne : un cheval victime possible d'un coup de couteau à Corgnac-sur-l'Isle

Les faits se sont produits dans la nuit de samedi à dimanche. Vers 22 heures, un voisin de la propriétaire à Corgnac-sur-L'Isle, en Dordogne, a vu deux hommes avec une lampe torche descendre dans le pré où se tenaient les deux chevaux. Il leur a demandés de partir et le lendemain matin, lorsque la propriétaire est venue donner du foin à ses chevaux, l'un d'eux, Lucky, un hongre de huit ans, portait une coupure assez nette sur un antérieur. Un vétérinaire a examiné le cheval. Il a fallu lui faire quatre points de suture. Et l'hypothèse d'un accident semble peu probable. Julie Villaeys a donc décidé de porter plainte. Les gendarmes enquêtent et multiplient les rondes. Le sang de Lucky a été prélevé pour savoir s'il a été endormi. Mais le cheval est plutôt gentil de l'avis de sa propriétaire et vient spontanément vers les hommes.

Julie Villaeys , propriétaire de Lucky Copier

Aujourd'hui Julie Villaeys s'estime heureuse de voir que son cheval n'a été que légèrement blessé. Mais elle s'interroge sur la motivation de ces actes s'ils s'avèrent qu'ils sont volontaires. "Moi mes chevaux, c'est ma vie, c est ma passion, c'est infect de savoir qu'il y a des gens qui sont capables d'aller jusque là" .

Un autre cheval aurait été blessé lui aussi sur le secteur de Champniers- Reilhac samedi après midi. Mais il est difficile de dire pour le moment s'il s'agit d'un acte intentionnel ou d'un accident. Les gendarmes continuent l'enquête. Une cellule a été dédiée à ces actes de plus en plus nombreux en France, avec des suites beaucoup plus graves pour les chevaux. Il y a 153 enquêtes en cours. Et le ministère de l'agriculture a mis en place un numéro pour aider les propriétaires :0 800 738 908