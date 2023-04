Dordogne : un collégien violemment frappé parce qu'il porte un maillot de l'OM

Un collégien en Dordogne a été frappé parce qu'il portait un maillot de l'OM. Le jeune garçon s'est vu délivré 12 jours d'ITT par le médecin qui l'a ausculté aux urgences. Il a le nez cassé et trois points de sutures dans la bouche.

Une agression pendant la récréation

L'élève de 4e a reçu des coups pendant la récréation le 30 mars dernier, car il portait le maillot de foot de l'Olympique de Marseille. Sa maman explique que l'agression a eu lieu pendant la pause entre midi et deux. "Un camarade est venu lui mettre une claque derrière la tête parce qu'il portait un maillot de l'OM, il y a en a eu d'autres et mon fils lui a demandé d'arrêter [...] ils se sont disputés et un autre jeune est arrivé et lui a mis un coup de poing, après mon fils ne se souvient plus de rien".

Céline est très en colère "mon fils s'est fait massacrer le visage pour un tee-shirt de l'OM". Elle se souvient d'avoir été "folle de rage" lorsqu'elle a été appelée par l'établissement. Selon elle, son fils a déjà eu des disputes avec des camarades avec ce maillot "mais cela n'était jamais allé aussi loin".

Le jeune garçon est devenu supporter de l'OM depuis que son beau-frère lui a transmis sa passion il y a environ un an et demi. Il venait de lui offrir ce survêtement. Selon le beau-père du jeune garçon, il est victime de harcèlement depuis son entrée en 6e. D'après lui, le tee-shirt n'a été qu'un prétexte.

Près d'une semaine après l'agression, le collégien va mieux estime sa maman "ça a beaucoup dégonflé" mais elle appréhende son retour dans l'établissement à la fin du mois.

Une enquête confiée à la gendarmerie

Cette maman a emmené son fils aux urgences avant d'aller porter plainte à la gendarmerie le lendemain soir. Selon nos informations, une enquête judiciaire est en cours. Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, c'est bien le fait que la victime porte un maillot de l'OM qui a déclenché cet acte de violence.

Des mesures prises dans l'établissement

En parallèle de l'enquête judiciaire, une enquête interne est menée au sein de l'établissement du Périgord Noir d'après l'inspection d'académie qui précise que la direction de l'établissement a pris des mesures vis à vis du jeune qui l'a frappé. L'inspection d'académie affirme que la sanction est en train d'être étudiée.

Selon l'Education nationale, il n'y a pas d'antécédents entre la victime et les deux jeunes. L'inspection d'académie assure que des mesures d'accompagnement seront proposées aux familles que ce soit celle de la victime mais aussi des jeunes agresseurs et qu'il faut maintenir "un climat scolaire serein".