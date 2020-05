Dordogne : un compagnon violent exclu de chez lui jusqu'au procès

Il n'a jamais été condamné, mais sa compagne l'accuse de violences à plusieurs reprises depuis leur rencontre il y a trois ans. Un homme de 35 ans a été interpellé le jeudi 7 mai à La Feuillade, près de Terrasson, après une violente dispute. Il sera jugé le 16 septembre pour ces violences conjugales, et pour un coup au visage de son beau-fils : l'adolescent de 13 ans s'était interposé entre lui et sa mère. Le trentenaire a été libéré sous contrôle judiciaire après une garde-à-vue à la gendarmerie. Il a l'interdiction d'approcher sa compagne, et donc de rentrer chez lui. Il sera hébergé chez des parents jusqu'à l'audience correctionnelle.