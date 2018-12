Dordogne : un conducteur de 29 ans se tue dans un accident à Bézenac

Un conducteur de 29 ans est mort ce samedi 15 décembre dans un accident de voiture. Il a fait une sortie de route et plusieurs tonneaux.

Bézenac, France

Un homme a perdu la vie ce samedi 15 décembre, vers 7h20, dans un accident de voiture. Pour une raison encore inconnue, ce Landais de 29 ans a perdu le contrôle de sa voiture alors qu'il roulait sur la départementale 703, au niveau du lieu-dit la Couture.

Il a fait plusieurs tonneaux et a terminé sa course dans un champ, 150 mètres plus loin. Il est mort sur le coup.

Cela porte à 38 le nombre de personnes tuées sur les rouets de Dordogne cette année.