Dordogne : un couple agressé en pleine nuit au couteau à Proissans

Un couple de Proissans, en Périgord noir, a été agressé au couteau à son domicile en pleine nuit ce mercredi matin très tôt. Un homme a été interpellé alors que les gendarmes avaient déployé un important dispositif

A Proissans juste à côté de Sarlat, les gendarmes sont toujours sur place ce mercredi pour tenter de retrouver un homme. A priori un déséquilibré soupçonné d'avoir agressé à l'arme blanche des habitants du village dans leur maison. Un couple, agressé en pleine nuit au lieu dit Barette, dans la nuit de mardi à mercredi.

Une des victimes a été légèrement touchée. L'autre plus sérieusement et hospitalisée à Périgueux. Selon le parquet de Bergerac, l'enquête s'oriente donc plutôt pour l'instant vers l'acte d'un homme qui n'avait plus toute sa raison.

L'agresseur présumé a été interpellé vers midi, ce mercredi. Il s'agirait selon nos informations d'un habitant du village. Le secteur est désomais totalement bouclé par les gendarmes qui poursuivent leur enquête.