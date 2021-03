Un incendie s'est déclaré dans un logement de Bergerac ce mercredi 10 mars. Un couple avec un bébé de six mois a dû être relogé.

Dordogne : un couple et son bébé relogés après un incendie

Les pompiers de Dordogne sont intervenus ce mercredi 10 mars pour un incendie dans un logement quartier de l'hôpital vers 15 heures. Vraisemblablement, c'est un lave-linge qui a pris feu et l'appartement a été enfumé. Le couple et son bébé de six mois ont été relogés par leur assureur.