Dordogne : Un couple mis en examen pour des soupçons de proxénétisme à Périgueux

La police judiciaire soupçonne le couple d'avoir utilisé l'argent illicite issu du proxénétisme dans l'achat d'un bien immobilier et la souscription d'assurances vie. Lors de la perquisition, plus de 40 000 euros en espèces ont été saisis.

Périgueux, France

Une quadragénaire a été mise en examen ce vendredi 25 janvier pour des faits de proxénétisme aggravé, blanchiment aggravé et escroquerie aggravée. Le conjoint de cette périgourdine de 41 ans a aussi été mis en examen pour l'avoir aidée.

Le couple a été placé en garde à vue en début de semaine dans le cadre d'une enquête de la police judiciaire, menée sur commission rogatoire sur trois années.

Les enquêteurs les suspectent d'avoir loué ou sous-loué des logements à des travailleuses du sexe notamment cinq appartements à Périgueux dont deux appartenant à la femme de 41 ans. Les logements sont situés essentiellement rue d'Aguesseau et place Saint-Silain dans le vieux Périgueux et, près de la gare, rue des Mobiles-de-Coulmiers.

Un standard téléphonique aurait été utilisé par la périgourdine pour mettre en relation des prostituées et des clients à Périgueux et dans plusieurs villes en France comme à Pau, Dijon ou encore Bayonne.

La police judiciaire s'est penchée sur cette affaire après que le propriétaire d'un appartement à Bordeaux, bien en location sur la plateforme Airbnb, ait signalé aux autorités que son logement était toujours loué par le même utilisateur.

La femme n'a pas encore reconnu ses activités de proxénétisme mais déclare ne les avoir menées que durant deux années.

Quant aux policiers, ils continuent les investigations et lors de la perquisition au domicile, plus de 40 000 euros en liquide ont été saisis. La quadragénaire aurait investi dans un immeuble, rue des Izards à Périgueux et dans les assurances vie avec l'argent sale de la prostitution.

Sous le coup de la présomption d'innocence, les deux mis en cause ont été libérés et placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de se contacter.