Cubjac, France

Cette année, le Grand Prix cycliste de Cubjac ne restera pas dans les mémoires pour des raisons très joyeuses.

Car un cycliste amateur de 49 ans a fait une lourde chute. Il était environ 16h, quand les faits se sont produits.

L'homme originaire de Nontron et licencié à La Roue libre spardocienne, le club de cyclisme de Saint Pardoux la Rivière, se trouvait dans le peloton quand il a déchaussé. Autrement dit, son pied est sorti de la pédale. Après avoir tenté de régler le problème, il a voulu réintégrer rapidement le peloton, mais le temps de jeter un oeil sur son pied, il a perdu la bonne trajectoire et raté un virage.

L'homme a lourdement chuté contre le parapet d'un pont. Sa tête a été touchée. Les pompiers sont rapidement intervenus. Le cycliste souffrirait d'un traumatisme crânien, et de graves blessures au visage. Il a été transporté à l'hôpital de Bordeaux pour des réparations faciales mais selon les organisateurs de la course, les nouvelles seraient rassurantes. Et son pronostic vital n'est pas engagé.

La course de Cubjac cette année ce sont 9 kilomètres 200 de plat à parcourir entre 6 ou 9 fois. Les organisateurs ont décidé de l'arrêter un tour avant la fin.