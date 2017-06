Dordogne : un an de prison ferme pour le braqueur de la poste de Chamiers

Le jeune homme de 22 ans qui avait braqué la poste de Coulounieix Chamiers ce mercredi vers 15h a écopé d'un an de prison ferme et deux avec sursis ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Périgueux en Dordogne

Un an de prison ferme et deux avec sursis, plus deux ans de mise à l'épreuve. C'est la peine dont a écopé un jeune homme de 22 ans devant le tribunal correctionnel de Périgueux.

C'est lui qui a braqué la poste de Chamiers, c'était ce mercredi vers 15h. Il avait garé la BMW qu'il avait emprunté à son père devant le bâtiment. Avant d'entrer dans le bâtiment avec un faux pistolet et de le pointer vers une guichetière. Le braqueur avait ensuite été arrêté. Un client, ancien militaire, avait réussi à le maîtriser avant l'arrivée de la police.

Malgré son casier judiciaire vierge jusque là le jeune homme né à Nanterre en région parisienne, mais qui a longtemps vécu à Marmande en Lot et Garonne a fait l'objet d'un mandat de dépôt. Il est donc parti directement en prison à l'issue d'une audience où il est apparu froid, et sans émotion.

A l'audience, le braqueur s'est excusé du bout des lèvres. "Je n'ai rien d'une personne violente. Je n'étais pas là pour agresser mais pour passer à la caisse par nécessité" a expliqué le jeune homme. Un homme mince raide, bien mis, vêtu d'une chemise blanche. Mais froid, sans aucune émotion apparente. Presque inquiétant.

"Quelque chose en lui ne tourne pas rond"

A l'audience, il a donc expliqué avoir braqué la poste parce qu'il n'avait plus rien pour manger. Lui qui se décrit comme un homme en errance suite à la perte de son emploi de plombier. C'est un séjour à Paris chez sa mère qui aurait a-t-il dit, fait tout basculer. Des mauvaises fréquentations qui le poursuivraient, l'auraient obligé à acheter une cagoule et qui semblaient même le poursuivre dans sa tête.

"Car clairement, quelque chose chez lui ne tourne pas rond" a noté son avocate. "Ce braquage c'est un appel au secours, il voulait se faire attraper" a-t-elle précisé. Mais le ministère public n'a pas abdiqué. "'Oui son acte est violent, mettez vous à la place des victimes" a tonné le procureur.

L'homme a finalement été incarcéré à la prison de Gradignan près de Bordeaux. Le tribunal a aussi prononcé l'interdiction de se rendre en Dordogne. Et puis le deuxième braquage, celui d'une pharmacie de Coulounieix Chamiers du 15 mai dernier n'a pas été jugé ce vendredi. Le jeune homme de 25 ans originaire de Coulounieix Chamiers qui devait être jugé en comparution immédiate a demandé un délai pour préparer sa défense. Il sera finalement jugé le 7 juillet à 15h.