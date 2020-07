Dordogne : un an de prison ferme pour un coup de couteau dans une bagarre entre hommes alcoolisés

Le 2 juillet à St-Astier, un habitant de Saint-Méard de Drône avait donné un coup de couteau au flanc d'un homme qu'il connaissait à peine, alors qu'il avait mélangé alcool et Valium. Le tribunal correctionnel de Périgueux le condamne à un an de prison ferme, et l'envoie aussitôt en détention

Le tribunal correctionnel de Périgueux a infligé un an de prison ferme ce mercredi 15 juillet, à un habitant de Saint-Méard de Dronne âgé de 29 ans, qui avait grièvement blessé d'un coup de couteau un homme qu'il connaissait pourtant à peine. Les deux hommes s'étaient trouvés ensemble par hasard, le 2 juillet à Saint-Astier, ils avaient trop bu tous les deux, et aucun ne se souvient clairement des circonstances de la bagarre. ce jour-là, l'auteur du coup de couteau avait bu une dizaine de bières fortes et avalé une triple dose de Valium, pour oublier une mauvaise nouvelle concernant la santé de son père. Le coupable n'a pas pu donner beaucoup d'explications aux juges pendant son procès "je n'ai rien contre lui, je ne l'avais vu qu'une fois et j'espère qu'il va bien. Mais comme je n'avais pas bu un verre depuis trois mois, je ne me souviens pas." La victime, un homme de 34 ans également noyé dans un mélange d'alcool, d'amphétamine et de cocaïne, n'a pas pu donner davantage d'explications aux enquêteurs, et ne s'est pas présenté à l'audience correctionnelle. Le médecin lui avait délivré 15 jours d'arrêt de travail.

Déjà sept condamnations au casier judiciaire, la plupart pour alcool au volant

C'est la huitième condamnation de l'homme au couteau, qui avait entamé en avril une cure de désintoxication à l'alcool avec son médecin, depuis sa sortie de prison pour des cambriolages. Le coupable a été emprisonné aussitôt après l'audience avec une recommandation d'isolement : des amis d'un autre homme, avec qui il s'est battu en novembre 2019, sont en effet actuellement en détention à la maison d'arrêt de Périgueux.