Neuvic, Dordogne, France

Le 18 janvier au centre de détention de Neuvic, le docteur Bernard Cougoule rencontre ce détenu de 30 ans à l'époque. Il l'a vu la veille et vient lui signifier son hospitalisation sans consentement. L'homme lui assène alors un coup de poing qui l'envoie valser quelques mètres plus loin. Le médecin a la lèvre fendue et bénéficie d'une incapacité totale de travail de trois jours. Il n'a pas voulu se constituer partie civile estimant que ces faits de violence n'étaient que des symptômes. Le prévenu était pourtant récidiviste. Il avait déjà frappé d'autres personnels soignants à Limoges; Et il a de nombreuses autres condamnations sur son casier judiciaire donc beaucoup pour violences.

Un coup léger, tres léger, presque rien

.A la barre du tribunal le trentenaire parle d'un coup "léger, très léger, presque rien". Il évoque des difficultés en prison, des droits fondamentaux bafoués, de la diffamation. La présidente l'interrompt. " Il faut arrêter de régler vos difficultés avec de la violence." Il est condamné à six mois de prison ferme qui viennent s'ajouter aux quatre années qu'il doit encore passer en prison.