Dordogne : un détenu condamné pour assassinat à Nice s'évade de la prison de Mauzac

Un détenu s'est évadé de la prison de Mauzac en Dordogne ce lundi. Cette information France Bleu Périgord est confirmée par le parquet de Bergerac. Cet homme s'est échappé à pied ce lundi en début d'après-midi.

Condamné à 28 ans de prison

Toujours d'après nos informations, le détenu est connu dans le milieu judiciaire. Il s'agit de Philippe Dubois, condamné à 28 ans de prison en appel pour séquestration et assassinat à Nice. Cet homme de 55 ans a été reconnu coupable d'avoir tué, avec deux complices, sa propriétaire et son fils à Nice en 2002 pour de l'argent. Il s'agit de l'affaire des "disparus de Gairaut". Les corps de cette héritière de 72 ans et de son fils 48 ans avaient été retrouvés en 2003, soit un an après, dans le quartier Saint Isidore à Nice.

Lors de ces procès, aux Assises et en appel, il avait été défendu à l'époque notamment par l'actuel garde des Sceaux, Me Eric Dupond-Moretti. Lors de son premier procès, Philippe Dubois avait été condamné à la réclusion criminelle à la perpétuité. Il avait écopé de 28 ans lors de son procès en appel en 2008 à la cour d'assises d'appel des Bouches-du-Rhône.

Une prison semi-ouverte

Ce lundi, en tout début d'après-midi, les surveillants de la prison de Mauzac ont donné l'alerte car il manquait un détenu. La prison de Mauzac en Dordogne est atypique car il s'agit d'une prison semi-ouverte qui accueille des hommes condamnés à de lourdes peines. Philippe Dubois a d'abord été détenu dans une autre prison avant d'être transféré à la prison de Mauzac.