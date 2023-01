Un détenu de la prison de Périgueux se suicide dans sa cellule, une enquête ouverte

L'homme était incarcéré depuis un mois et demi, pour purger une peine de six mois de prison (photo d'illustration).

Les surveillants de la maison d'arrêt de Périgueux ont retrouvé un jeune détenu de 28 ans pendu dans sa cellule, dimanche 22 janvier dans la matinée. Une enquête administrative est ouverte par la pénitentiaire, pour tenter de déterminer comment il a pu se suicider malgré la surveillance des gardiens.

Le parquet de Périgueux confirme par ailleurs l'ouverture d'une enquête judiciaire pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'intervention d'un tiers, mais le jeune homme a laissé une lettre à destination de sa famille.

Jugé il y a un mois et demi

Il était en prison depuis un mois et demi, depuis une condamnation à un an de prison dont six mois fermes pour avoir harcelé son ex-compagne de coups de téléphone et avoir emboutit des voitures dans la rue Combe des Dames à Périgueux, alors qu'il avait bu de l'alcool et pris des médicaments.

En France, le suicide est sept fois plus fréquent en prison qu’en milieu libre, malgré la surveillance étroite des gardiens. Au mois de novembre, un détenu avait fait une tentative de suicide en Dordogne, cette fois au centre de détention de Neuvic. Il avait été transporté dans un état critique à l'hôpital.