Dordogne : un détenu en permission contrôlé à 179 km/h sur une route limitée à 90 !

Un détenu en permission a été contrôlé ce week-end en Dordogne à la vitesse de 179 km/h au lieu de 90. L'homme roulait vendredi après-midi sur la route qui relie Périgueux à Nontron... Lorsqu'il a croisé les gendarmes.

Il devait théoriquement rejoindre en fin de week-end la prison de Villeneuve sur Lot, il était en permission pour trois jours. Son permis lui a été retiré. Et il a dû se débrouiller pour rejoindre sa prison tout seul.

Des centaines d'infractions en trois jours

Un autre excès de vitesse important a été constaté le même jour, vendredi : un jeune homme a été interpellé alors qu'il roulait à 157 km/h au lieu de 80, et le test de stupéfiants a été édifiant : il avait consommé ce jour-là et les jours précédents de la cocaïne, du cannabis, et même des amphétamines.

Globalement, 339 infractions ont été relevées ce week-end sur nos routes par les gendarmes. Avec à la clef 40 immobilisations de véhicules et 24 rétentions de permis.