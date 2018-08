Neuvic, France

Vendredi 24 août, un détenu du centre de détention de Neuvic-sur-l'Isle en Dordogne a été agressé dans l'enceinte de l'établissement. Vers 12h15, un surveillant a découvert l'homme allongé sur le sol mais conscient. Souffrant de nombreux hématomes, de contusions et de plaies sérieuses au thorax et au visage, il a été admis aux urgences de Périgueux.

"La violence monte d'un cran" estiment les surveillants

Dans un communiqué, le syndicat local pénitentiaire FO estime que "le curseur de la violence n'a jamais été aussi élevé depuis 1990, date d'ouverture de l'établissement", et que le centre de détention "devient un ghetto où le trafic de drogue dure s'amplifie et le racket et les règlements de comptes sont les lots quotidiens".

Ce mercredi matin à 7h50, Thierry Dumonteil, délégué syndical FO-pénitentiaire au centre de détention de Neuvic sera l'invité de la rédaction de France Bleu Périgord.