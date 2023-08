Dordogne : un détenu qui a frappé un surveillant de la prison de Neuvic condamné à un an supplémentaire

Le détenu de 35 ans qui avait donné des coups de tête et coups de poing à un surveillant de la prison de Neuvic (Dordogne) début août, vient d'être condamné à un an de prison supplémentaire, dont six avec sursis.