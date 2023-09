Dordogne : un détenu s'évade pendant une sortie pédagogique aux Caviars de Neuvic, les gendarmes le rattrapent

Un détenu du centre de détention de Neuvic, en Dordogne, n'est pas rentré de sa permission de sortie, ce vendredi 8 septembre, comme le révèle nos confrères de Sud Ouest. Selon nos informations, le prisonnier, considéré comme évadé, a finalement été retrouvé ce vendredi soir par les gendarmes après des recherches qui ont mobilisé d'importants moyens.

2h30 de traque

L'alerte est donné peu avant 17 heures. Le détenu ne rentre pas de sa permission. La gendarmerie intervient et mobilise 25 militaires. Des motards de l'Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) vérifient que le prisonnier ne circule pas sur l'autoroute A89. Un chien de la brigade cynophile et un hélicoptère d'Egletons, en Corrèze, sont également sur place.

Alertés par des habitants

Après deux heures et demi de recherches, les gendarmes entendent des cris d'habitants, près du site de l'entreprise "Caviar de Neuvic". C'est là que le prisonnier se trouve, il a faussé compagnie aux surveillants du Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) pendant une sortie pédagogique. Le prisonnier sort alors de buissons, entre des granges et les gendarmes l'arrêtent.