Dordogne : un détenu se suicide en prison avant son procès pour avoir agressé des gardiens

Un jeune détenu s'est suicidé au centre de détention de Neuvic, en Dordogne, dans la nuit du mercredi 3 mai à jeudi 4 mai. Les surveillants pénitentiaires l'ont retrouvé pendu dans sa cellule du quartier disciplinaire, a appris France Bleu Périgord de plusieurs sources syndicales. Le parquet de Périgueux n'a pas souhaité communiquer sur cette affaire.

ⓘ Publicité

Les surveillants pénitentiaires étaient passés lors de la ronde nocturne deux heures plus tôt et tout semblait normal. Selon nos informations, le détenu de 22 ans venait d'être transféré de la prison d'Uzerche, en Corrèze, après avoir agressé deux surveillants pénitentiaires avec une lame de razoir le 16 avril.

Transféré à Neuvic depuis peu

Il devait comparaître dans les prochains jours devant le tribunal correctionnel de Tulle pour cette agression. Les deux gardiens de 37 et 34 ans avaient reçu des coups de lames de rasoir au visage et aux mains. Selon France Bleu Limousin, le jeune homme était incarcéré depuis 2021 pour des faits de violence et comptabiliserait 54 procédures disciplinaires, notamment pour des violences sur des codétenus. C’était la première fois qu’il s’en prenait physiquement à des surveillants.

Le parquet de Périgueux n'a pas souhaité communiquer sur cette affaire. En Dordogne depuis le début de l'année, deux détenus se sont suicidés dans une autre prison, la maison d'arrêt de Beleyme à Périgueux. D'après l'association Observatoire international des prisons (OIP), en France, les détenus se suicident six fois plus que la population générale.