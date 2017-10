Dordogne : un drapeau en hommage à Anthony Mora

Dimanche, le pilote périgourdin Anthony Mora a trouvé la mort sur le rallye Sarlat Périgord Noir. Deux jeunes amateurs de rallye veulent lui rendre hommage en faisant signer un drapeau par les pilotes des courses dans lesquelles ils se rendront.

Après le décès d'Anthony Mora dimanche 8 octobre lors du rallye Sarlat Périgord Noir, une pluie d'hommages est arrivé d'un peu partout en Périgord. Alors que les obsèques du pilote sarladais auront lieu vendredi à 15h en l'église de Marcillac-Saint-Quentin, deux jeunes passionnés veulent aussi saluer la mémoire du sportif.

Quentin et Yoann, ont toujours admiré Anthony Mora. "J'aimais sa joie de vivre. Il faisait monter les fans dans ses voitures, il rigolait toujours même s'il était sérieux au volant. C'était l'enfant du pays, le garçon qui savait maîtriser les compacts (BMW), c'était un spectacle pour les yeux du public et les photographes," raconte Quentin, très affecté par le décès du pilote. "C'est mon père qui m'a d'abord emmené sur le circuit. Je connaissais pas le sport auto et avec Yoann il nous transmis cette passion et même l'envie de faire du rallye. Nous commençons l'année prochaine."

Un souvenir pour la famille

Les deux périgourdins ont donc décidé de faire circuler un drapeau sur les circuits où ils se rendront. On y voit la voiture d'Anthony Mora et cette phrase "The legend never die" (une légende ne meurt jamais). "Nous allons essayer de récolter des signatures et des petits mots de ceux qui ont cotoyé Anthony de près ou de loin. Nous remettrons ensuite le drapeau à sa famille." Pour expliquer leur démarche, Quentin et Yoann ont posté un message sur leur page Facebook. Ils espèrent remettre ce drapeau le plus vite possible aux proches d'Anthony Mora.