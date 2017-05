Dordogne : un élève du service militaire adapté condamné pour avoir agressé sexuellement une camarade

Un Réunionnais de 23 ans a été condamné ce lundi à quatre ans de prison pour avoir agressé sexuellement une de ses camarades du service militaire adapté, à Périgueux. Il y a deux ans, une soirée en boite de nuit tourne mal et il finira par agresser cette jeune qui se revendiquait homosexuelle.

"Je lui ai touché les seins, normal, quoi !" A la barre du tribunal correctionnel de Périgueux, ce lundi, un Réunionnais de 23 ans est convoqué pour agression sexuelle sur une de ses camarades du SMA, service militaire adapté. Ce récidiviste a été condamné à quatre ans de prison. Sous les verrous depuis deux ans, il y passera seulement 2 ans.

Les faits remontent à deux ans. Une soirée normale entre amis, à Périgueux tourne mal. Cinq stagiaires du SMA sortent en boîte de nuit et descendent quelques bouteilles de whisky. A la sortie, vers 4h30, le prévenu, tête rasée à la militaire, peau mate et cou musclé traîne sa victime dans une petite ruelle. Il l'embrasse, lui touche la poitrine, baisse son pantalon et finit par lui glisser un doigt dans le sexe. Y'a-t-il eu pénétration ? Lui dit que non. "Je lui ai juste frotter mon sexe contre elle."

"Quand on dit "arrête", excusez-moi mais ça veut dire ce que ça veut dire" - la procureure de la République.

Elle aimait les femmes

La victime, âgée de 21 ans à l'époque n'est pas présente à l'audience parce qu'elle vit à la Réunion aujourd'hui. Le soir de l'agression, elle est à peine ivre et se confiera directement à deux de ses amis. Elle dit avoir dit non. Au SMA, tout le monde savait qu'elle était homosexuelle, selon la procureure de la République. Mais le prévenu ne démord pas et ne reconnait pas les faits. "Elle était consentante." Malheureusement, la victime n'est pas là pour se défendre mais son agresseur sera inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.