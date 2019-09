Dordogne : un feu de forêt à Beynac à cause de la rupture d'une ligne à haute-tension

Beynac-et-Cazenac, France

Quatre à cinq hectares de sous-bois ont brûlé ce vendredi 06 septembre entre 13 et 15 heures à Beynac au lieu dit Colombier à cause de la rupture d'une ligne électrique à haute tension. Les soldats du feu sont intervenus rapidement et ont réussi à fixer le feu vers 16 heures autrement dit le feu ne progresse plus mais les flammes sont encore vives. 40 habitations ont été privées d’électricité.

L'incendie a mobilisé une quarantaine de pompiers et 12 camions d'incendie feux de forêts. La Dordogne est toujours en risque sévère incendie.