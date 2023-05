Dordogne : un forestier de la Double réclame plus de moyens à Gérald Darmanin pour arrêter les incendiaires

Romain de Ménonville en a assez de voir ses hectares de forêt partir en fumée dans la forêt de la Double en Dordogne. Déjà visé à deux reprises par des incendies, ce gros propriétaire forestier d'Eygurande-et-Gardedeuil, a donc pris sa plume pour demander à Gérald Darmanin de s'emparer au plus vite du dossier. "Je voudrais savoir dans quelle ville de France les pouvoirs publics accepteraient d'avoir des faits criminels qui se produisent pendant dix mois, de manière quotidienne ou hebdomadaire, sans que cela entraîne une réaction politique et policière bien plus importante que celle que l'on constate aujourd'hui s'étonne Romain de Ménonville*. "Je voudrais faire une comparaison avec ce qui passe en Guyane"* poursuit-il. "On envoie en Guyane des gendarmes d'élite pour lutter contre l'orpaillage. C'est très bien, mais dans la Double, quand on a 60 ou 70 incendies, on nous envoie des réservistes de la gendarmerie qui sont des retraités, qui circulent dans des voitures qui ont 25 ans, des véhicules qui ne peuvent pas accéder au milieu forestier et donc évidemment, dès qu'ils ont le dos tourné, les auteurs repassent à l'action".

Trois mesures concrètes

Le propriétaire a donc demandé dans sa lettre trois mesures concrètes au ministre de l'Intérieur."La première chose, c'est être entendu par un membre de son cabinet", détaille-t-il. Cela devrait intervenir dans les prochains jours, aujourd'hui ou demain. La deuxième chose, c'est que je lui demande de nommer, aux côtés de monsieur le préfet, un spécialiste de la gestion de ce type de crise. Je pense qu'il faut quelqu'un à la préfecture qui prenne le sujet à bras le corps, qui soit familier avec les enquêtes particulièrement complexes et avec des enquêtes qui se déroulent dans un milieu très particulier, puisque c'est en pleine forêt et que les moyens d'enquête traditionnels ne sont pas ne sont pas opérationnels. Je lui demande enfin une troisième chose, c'est qu'il déploie des moyens nationaux, c'est-à-dire une unité spécialisée sur ce type de faits et de délits, une unité qui soit habilitée et formée à se déployer dans les milieux forestiers, qui dispose de matériel qui permette d'intervenir dans ce genre de situations. Je pense que, malgré toute leur bonne volonté, la compagnie de gendarmerie de Dordogne n'est pas équipée pour ça, ni en termes de compétences, ni en termes de matériel. Je pense qu'il est absolument indispensable que des moyens supplémentaires leur soient soit octroyés" conclut-il.