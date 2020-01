Dordogne : un garçon de 12 ans appelle la police pour des violences conjugales sur sa mère

Effrayé par des cris entre sa mère et son conjoint, un garçon de 12 ans a appelé la police dans la nuit de vendredi à samedi à Coulounieix-Chamiers. L'homme interpellé a avoué "avoir giflé sa compagne sur fond de dispute et d'alcool", précise le parquet de Périgueux.

Coulounieix-Chamiers, France

Un garçon de 12 ans a appelé la police dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 janvier à Coulounieix-Chamiers. Il était presque 3 heures du matin quand il a été effrayé par des cris entre sa mère et son conjoint. Les policiers ont interpellé un jeune homme de 30 ans qui a avoué avoir giflé sa compagne.

Quand les policiers arrivent dans l'appartement de Coulounieix-Chamiers, l'homme s'apprête à quitter les lieux. Il est fortement alcoolisé. A l'intérieur, sa compagne, elle aussi alcoolisé. L'homme de 30 ans est interpellé et avoue en garde à vue "avoir giflé sa compagne, sur fond de dispute et d'alcool". Il avait aussi consommé de la cocaïne et du cannabis. Déjà condamné plusieurs fois pour usage de produits stupéfiants, il est convoqué par le tribunal de Périgueux en juin prochain.