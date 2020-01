Dordogne : un habitant de Thiviers harcelait de coups de téléphone son ancienne compagne

Un homme de 32 ans a été interpellé ce vendredi 17 janvier par les gendarmes de Thiviers en Dordogne. Il est soupçonné d'avoir harcelé son ancienne compagne de coups de téléphones et de messages et de l'avoir menacée de mort. Il sera jugé lundi en comparution immédiate à Périgueux.

Thiviers, France

Un habitant de Thiviers, âgé de 32 ans sera jugé lundi en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Périgueux. Depuis le mois de mai dernier, il a adressé à son ancienne compagne plusieurs centaines d'appels téléphoniques et de messages malveillants.

Rappelé à l'ordre à plusieurs reprises

Les faits commencent au mois de mai dernier, lorsque le couple se sépare. Vivant mal le départ de sa concubine, cet homme, qui travaille dans une société de nettoyage des voies SNCF, adresse plusieurs dizaine d'appels téléphoniques et de messages à son ex-concubine, qui porte plainte auprès des gendarmes. Le procureur lui fait donc un rappel à la loi, et lui interdit de se rendre au domicile de la victime. Mais l'homme n'en tient pas compte et passe encore des centaines d'appels, et envoie des dizaines de courriels. Une nouvelle plainte est déposée en septembre, l'homme est placé en garde à vue, et repart cette fois avec une convocation pour une procédure en plaider coupable pour le mois de février 2020.

Convoqué devant le tribunal correctionnel

Malgré cela, les appels et les envois de messages ont continué, allant cette fois jusqu'aux menaces de mort. Interpellé par les gendarmes de retour de mission ce vendredi 17 janvier, l'homme a cette fois été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès en comparution immédiate lundi 20 janvier à Périgueux. Il devra répondre de harcèlement et de menaces de mort réitérées.