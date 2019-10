Dordogne :Un habitant du Pizou se déguisait en policier du RAID. Tout l'attirail a été retrouvé dans sa voiture

Le Pizou, France

Même a la veille d'Halloween, il y a des déguisements qui ne passent pas auprès des forces de l'ordre. Mardi dernier, les gendarmes de Montpon-Ménesterol se sont rendus au Pizou, chez un habitant qui cultivait 9 pieds de cannabis et détenait plus de 600 grammes d'herbes. Le plus surprenant se trouvait dans la voiture : Un Tazer, une housse de gilet pare-balle, un brassard de police, un écusson du RAID, une cagoule noire, ainsi qu’un masque à gaz et un casque factice.

Casque, cagoule, tazer, tout l'attirail d'un policier d'un RAID a été retrouvé dans la voiture d'un habitant du Pizou - Gendarmerie de la Dordogne

L'intéressé ne fait pas parti des forces de l'ordre mais il reconnait avoir porté la panoplie en public... Il a été convoqué pour infraction à la législation sur les stupéfiants, port d’arme prohibée et port illégal d’uniforme. Article à lire sur le Facebook de la gendarmerie de la Dordogne