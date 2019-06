Dordogne : un hangar agricole de plus de 1000 mètres carrés part en fumée à Mareuil en Périgord

Mareuil, France

Un feu de hangar agricole a pris vers 16h ce dimanche soir à Beaussac, au lieu dit La Garde, sur l'actuelle commune de Mareuil en Périgord. Cinq lances et 25 pompiers de Mareuil, Javerlhac, et Nontron ont été mobilisés pour venir à bout de cet incendie qui a pris dans ce hangar d'environ 1000 mètres carrés. Il est pour l'instant circonscrit.

Il était utilisé comme stabulation et pour le stockage du foin et de matériel agricole. Il n'y a aucune victime. A priori pas d'animaux touchés non plus.