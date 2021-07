Les gendarmes sont déployés dans Thiviers ce mardi soir à la recherche d'un homme qui a pris la fuite en les apercevant. Ils venaient l'interroger en lien avec l'agression d'une octogénaire la semaine dernière. Un hélicoptère et une vingtaine de gendarmes sont mobilisés .

VIDÉO - Dordogne : un hélicoptère et une vingtaine de gendarmes à la poursuite d'un homme à Thiviers

Les gendarmes se sont lancés dans une chasse à l'homme ce mardi après-midi à Thiviers. Ils étaient venus pour rencontrer un témoin clé de l'affaire de l'agression d'une octogénaire à Thiviers la semaine dernière. A leur arrivée, l'homme a pris la fuite avec une autre personne, que les gendarmes ont réussi à interpeller. Mais le principal intéressé s'est sauvé dans la nature.

Un "témoin clé" dans l'affaire de l'agression d'une octogénaire

L'hélicoptère de la gendarmerie d'Egletons et une vingtaine de gendarmes sont déployés sur place, avec le concours du Peloton de surveillance et d'intervention de Ribérac, la brigade motorisée de Périgueux et des militaires de Brantôme. L'homme ne serait pas spécialement dangereux. Il serait âgé d'un peu moins d'une trentaine d'années. Il a de la famille à Thiviers.

Les gendarmes lancés à la recherche de l'homme en fuite, ce mardi soir. © Radio France - Valérie Dejean

Les gendarmes devaient continuer les recherches dans la soirée, et lancer un avis de recherche plus large car l'homme a pu prendre la fuite en voiture.

L'hélicoptère en stationnaire au-dessus du supermarché

Une riveraine de la route de Corgnac, contactée par téléphone, affirme que c'est un de ses voisins que les gendarmes recherchent : "Ils étaient plusieurs dans la maison aujourd'hui, ils sont passés chez moi". De nombreuses personnes ont vu l'hélicoptère de la gendarmerie, faire du vol stationnaire près du magasin Lidl, au sud de la commune.