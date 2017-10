Dordogne : un hélicoptère pour retrouver un fuyard privé de permis

Un conducteur a pris la fuite devant les gendarmes samedi à Piégut-Pluviers. Sans permis il a été retrouvé quelques heures plus tard en état d'ébriété.

Un automobiliste a donné du fil à retordre aux gendarmes samedi 7 octobre en fin de journée. Vers 16h, les militaires l'ont reconnu à Piégut-Pluviers, au volant de sa BMW noire, et pour cause...une semaine plus tôt son permis lui avait été retiré. L'homme ne s'est pas arrêté au signal des gendarmes. Il a pris la fuite. Un hélicoptère a été sollicité pour quadriller la zone. Vers 18h, le conducteur a été découvert à Abjat. Il était dans sa voiture, en état d'ébriété. Il a été interpellé et placé en garde à vue.