Marsac-sur-l'Isle, France

Un héron cendré blessé par une flèche. Triste spectacle auquel a assisté Jacques Nadal vendredi 31 août au soir. Alors qu'il jouait à la pétanque à Marsac-sur-l'Isle, il raconte : "j'ai vu passer l'oiseau et j'ai tout de suite remarqué les extrémités colorées de la fléche. Le héron ne volait plus, il est allé se cacher dans les fourrées pour se protéger."

Une espèce protégée

Le retraité se saisit alors de son téléphone pour prendre des photos et décide d'alerter France Bleu Périgord. De son côté, la Ligue de protection des oiseaux rappelle que le héron cendré est une espèce protégée et qu'il est donc formellement interdit de le tirer, sous peine de poursuites judiciaires. L'office national de la chasse et de la faune sauvage doit envoyer un technicien à Marsac samedi pour tenter de retrouver l'oiseau blessé. On ignore encore s'il a survécu à sa blessure.