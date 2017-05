Dordogne : un homme armé et cagoulé braque la pharmacie de Coulounieix-Chamiers

Une pharmacie de Coulouniers-Chamiers a été braquée ce lundi après-midi par un homme armé et cagoulé. Le voleur est reparti avec au moins 150 euros et n'a toujours pas été retrouvé par la police.

Grosse frayeur ce lundi après-midi pour l'équipe de la pharmacie de la rue Tananarive, à Coulounieix-Chamiers. Vers 15 heures, un homme cagoulé est entré dans l'officine. Il n'y avait pas de clients. Il a menacé avec un pistolet automatique la patronne de la pharmacie et son employée. Il leur a demandé le contenu de la caisse.

Les deux femmes se sont pliées aux ordres. Elle lui ont donné ce qu'il y avait dans la caisse, entre 150 et 200 euros. Le braqueur est reparti à pied. La police le recherche toujours. C'est la sûreté urbaine de Périgueux qui est en charge de l’enquête. Les policiers et la police technique et scientifique sont sur place pour faire notamment des relevés d'empreintes.

La patronne et l'employée ont fermé les portes de la pharmacie pour la journée. La patronne est très choquée et "ne peut pour l'instant parler de ce qui lui est arrivé."