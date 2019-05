Dordogne : un homme blessé par balle, après une course poursuite avec les gendarmes au volant d'un engin de chantier

Un homme de Saint-Astier a volé un engin de l'usine à chaux à côté de chez lui vendredi soir, et s'est lancé dans un rodéo de plusieurs kilomètres devant les voitures des gendarmes. Les militaires ont tiré plusieurs fois et l'ont blessé ; ses jours ne sont pas en danger.

Saint-Astier, France

Les gendarmes ont été appelés vendredi soir chez un habitant de Saint-Astier, à cause d'une querelle familiale. L'homme a volé un engin de l'usine à chaux près de chez lui (une "chargeuse" d'environ 15 tonnes) pour prendre la fuite. Il a alors légèrement blessé deux gendarmes.

L'engin a fait beaucoup de dégâts

L’homme pris de folie s'est lancé sur la route de Saint-Germain du Salembre, où il a définitivement encastré l'engin dans le mur d'un garage. Les gendarmes qui le poursuivaient ont tiré plusieurs coups de feu quand il a percuté leur véhicule. L'homme a été blessé par balle et transporté aux urgences de l'hôpital de Périgueux, ses jours ne sont pas en danger. Sur la route, l'engin a renversé plusieurs véhicules sur le bas-côté, il s'est encastré dans un mur avant de faire marche-arrière et de percuter le véhicule des gendarmes, qui ont alors fait feu. C'est quelques centaines de mètres plus loin que le forcené, blessé, a terminé sa course, dans un abri pour voitures.