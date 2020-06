Un homme de 55 ans vient d'être reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Bergerac d'agressions et de harcèlements sexuels. Il a été condamné à 24 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans.

Dordogne : un homme condamné à 24 mois de prison avec sursis pour agressions et harcèlements sexuels

Le tribunal correctionnel de Bergerac a condamné ce jeudi un homme de 55 ans à 24 mois de prison avec sursis et 3 ans de mise à l’épreuve avec obligation de soins.

Accusé d'agressions et de harcèlements sexuels

Cet artisan qui exerçait à Sarlat-la-Canéda était accusé d'agressions sexuelles "par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction", de harcèlements sexuels et de "menace ou d'acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter". Les faits remontent à 2016 pour les plus anciens, 2017 et 2019.

Cinq parties civiles s'étaient constituées pour ce procès. Trois vont percevoir une indemnisation d'un montant total de plus de 13.000 € au titre du préjudice subit. L'homme reconnu coupable a également l'interdiction de rentrer en contact avec les victimes, l'interdiction d’exercer une activité de maître d’apprentissage et d’exercer des activités en contacts avec des mineurs. Il va être inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).