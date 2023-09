Dordogne : un homme condamné après avoir percuté et tué le conducteur d'un scooter

A quelle vitesse roulait-il au moment de l’accident ? Telle est la question qui se pose au tribunal correctionnel de Périgueux, ce mercredi 6 septembre. Un homme d’origine polonaise y est jugé pour homicide involontaire. En septembre 2022, au volant de sa voiture, il a fauché le conducteur d’un scooter : un homme de 48 ans mort sur le coup. Ce dernier roulait sur la D45 à Lacropte et s’apprêtait à tourner à gauche pour rentrer chez lui lorsque la voiture qui arrivait en face l’a percuté.

Les juges rappellent que les tests d’alcoolémie et de stupéfiants sont négatifs à l’arrivée des gendarmes. L’homme n’utilisait pas non plus son téléphone portable au moment du choc. La raison de l’accident est la vitesse excessive du conducteur de la voiture. Selon l’expertise sur les dégâts des deux véhicules, le Polonais conduisait à 126km/h au lieu de 80, soit plus de 40km/h au-dessus de la limite.

« Je suis un bon conducteur »

« Je ne suis pas d’accord, je ne vais jamais au-dessus de 90, je suis un bon conducteur », assure l’homme dans sa langue natale en se tournant vers la traductrice. Selon lui, l’aiguille de son compteur oscillait entre 80 et 85, pas plus. Il n’a vu le scooter que quelques mètres avant le croisement situé dans une grande ligne droite.

« Mais pourquoi vous n’avez pas au moins ralenti ? » , demande la Procureure. Le Polonais, le visage rouge, reprend sa respiration et répond qu’il était « sûr et certain » que le conducteur allait mettre pied à terre et « respecter le code de la route » . Il assure que l'homme sur le scooter lui a coupé la route. Mais il n’explique pas l’importance des dégâts sur sa voiture.

Derrière lui, la compagne de la victime s’avance à la barre. La femme aux cheveux roux et aux lunettes assorties déplie une feuille de papier, les mains tremblantes. « J’aimerais vous parler de lui, un homme extraordinaire », débute-t-elle. Ce jour-là, ils rentraient d’un repas au restaurant. Elle le suivait en voiture. Elle l’a vu être fauché et atterir sur son pare-brise. « Ma vie aussi s’est arrêtée, fauchée par un chauffard, un meurtrier » , dénonce la femme en réclamant la plus grande fermeté du tribunal.

Une épée de Damoclès

Mais Maître Hammouche assure que la peine est partagée. "Cet homme devra finir jusqu'à la fin de ses jours avec la conscience qu'il a causé la mort", déclare l'avocat de la Défense. S'il ne remet pas en question sa culpabilité, il rappelle que le casier du trentenaire est vierge et évoque une "manœuvre imprudente" de la victime lors de l'accident. La Procureure requiert de la prison avec sursis pour qu'il ait "une épée de Damoclès sur la tête". Le conducteur polonais a "manqué de prudence", il a conduit trop vite "en toute connaissance de cause".

A l'annonce de la réquisition, la compagne de la victime fond en larme. "Aucun jugement ne pourra enlever la peine", avait prévenu la Procureure. Le Polonais se retourne vers la femme assise au premier rang et lui demande pardon.

Le tribunal le condamne à quinze mois de prison avec un sursis de cinq ans. L'homme a aussi interdiction de conduire un véhicule nécessitant le Permis B sur le territoire français.