Dordogne : un homme interpellé pour des violences sur sa compagne de retour de soirée

Un homme de 26 ans a été interpellé à Marsac-sur-l'Isle dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 décembre. De retour d'une soirée, il aurait violenté sa compagne.

Les faits se seraient déroulés vers 3h du matin. Une dispute aurait éclaté entre le couple dans la voiture, sur le chemin pour rentrer à leur domicile de Marsac-sur-l'Isle. Selon la femme, son compagnon lui aurait tiré les cheveux, lui aurait blessé l'oreille en lui arrachant une boucle, et l'aurait poussée au sol. La dispute se serait ensuite poursuivie sur le parking de leur domicile. La femme aurait alors refusé qu'il entre chez eux. Elle appelle la police, qui se rend sur les lieux de la dispute. Les policiers constatent qu'elle a des éraflures. L'homme de 26 ans est interpellé et placé en garde à vue. Selon lui, sa compagne serait devenue hystérique et l'aurait également violenté.

Sa compagne a porté plainte, l'homme comparaîtra au tribunal de Périgueux le 8 avril prochain, à 9h.