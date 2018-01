Un Périgourdin de 29 ans sera jugé ce lundi à Périgueux pour avoir menacé de mort et frappé sa mère de 58 ans à coups de poing, dans sa maison de Montpon. Il était revenu vivre chez elle en novembre.

Montpon-Ménestérol, France

Ça faisait trois mois qu'elle vivait un calvaire. Tous les jours, le bruit des jeux vidéos à fond dans la maison. Son fils de 29 ans ne bouge pas du canapé. Sans emploi, ni formation, il est revenu début novembre dans la maison de sa mère de 58 ans à Montpon-Ménestérol. Trois mois après, il en ressort les mains menottées pour avoir frappé sa mère et l'avoir menacée de mort.

L'homme de 29 ans récidiviste pour violence et menace de mort sera jugé ce lundi à Périgueux. En garde à vue, il a tout nié. "Il l'a seulement bousculée."

Elle avait retiré sa première plainte

En novembre, elle avait porté plainte mais le lendemain elle avait fait marche arrière et l'avait retirée. Son fils l'a menacée si elle ne le faisait pas. Deux mois après, elle revient chez les gendarmes, un bleu sur la joue. Cette fois-ci cette femme de 58 ans tient tête à son fils qui la menace de brûler la maison et de cogner encore plus fort.

Mais les disputes sont de plus en plus régulières, ce lundi, ce mercredi, ce jeudi mais qu'est ce qui aurait pu se passer vendredi ? Cette mère n'a pas voulu le savoir et a préféré porter plainte contre son propre fils malgré ses menaces de mort.