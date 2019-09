Dordogne : un homme de 34 ans tente de jeter son bébé de 3 mois par la fenêtre

Un drame a été évité de justesse vendredi 6 septembre à Mareuil-sur-Belle en Dordogne. Un père de famille, qui avait consommé de l'alcool et des stupéfiants, a suspendu son bébé de 3 mois dans le vide depuis la fenêtre du premier étage de son appartement.

Un homme de 34 ans a été pris d'un accès de folie ce vendredi 6 septembre à Mareuil-sur-Belle en Dordogne. Après avoir consommé beaucoup d'alcool et de stupéfiants, ce père de famille a commencé par invectiver ses voisins avant de jeter par la fenêtre différents objets de son appartement et notamment son four micro-ondes.

Suspendu dans le vide par ses vêtements

Mais vers 23h30, le jeune homme s'en est pris à son nourrisson. De plus en plus énervé, le jeune papa s'est saisi de son fils de 3 mois, et l'a suspendu dans le vide par la fenêtre du premier étage. Ne le tenant que par son pyjama, il menaçait de le laisser tomber dans la rue.

Alertés, les gendarmes ont interpellé l'individu qui devra s'expliquer mercredi 11 septembre en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Périgueux. L'homme, qui apparemment ne souffrait pas d'antécédents psychiatriques a été placé en détention dans l'attente de son procès.