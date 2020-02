Dordogne : un homme de 50 ans cache un téléphone dans la voiture de sa compagne pour l'espionner

Ribérac, France

Un homme de 50 ans est suspecté de harcèlement sur sa conjointe à Ribérac, en Dordogne. Il soupçonne des infidélités et le lui reproche avec insistance. L'homme va même plus loin. Il achète un téléphone portable, y installe une application micro-phone et le cache dans la voiture de sa compagne. Il l'enregistre alors à son insu.

Les faits de harcèlement auraient commencé à Noël. La victime a décidé de déposer plainte, avant de finalement la retirer. Le suspect, lui, a été placé en garde à vue ce mardi. Une garde à vue levée ce mercredi après-midi par le parquet de Périgueux.

Le quinquagénaire a tout de même été placé sous contrôle judiciaire. Il a une obligation de suivre des soins et une interdiction d'entrer en contact avec sa compagne.

Par ailleurs, un revolver et deux carabines ont été retrouvés à son domicile.

L'homme, sans antécédent judiciaire, sera jugé le 15 avril prochain par le tribunal de Périgueux.