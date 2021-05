Dordogne : un homme de 69 ans meurt dans un accident de la route

L'accident s'est produit en tout début d'après midi. L'homme de 69 ans est mort dans un accident de la route à Brantôme, au croisement de la D675 et de la RD82.

Cet homme de 69 ans, originaire de Champagnac-de-Belair, est mort dans un accident de la route avec une autre voiture à Brantôme, vers 13h35, au croisement de la D675 et de la RD82. Selon les premières constatations, il n'aurait pas marqué l'arrêt au "Stop" et est entré en collision avec une seconde voiture qui venait de Champagnac-de-Belair, et se dirigeait vers Brantôme.

Une femme de 49 ans, qui se trouvait à bord de la seconde voiture est légèrement blessée. Elle a été transportée à l'hôpital de Périgueux, son passager de 54 ans est indemne.

C'est le 14ème mort sur les routes du département depuis le début de l'année en Dordogne.