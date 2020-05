Dordogne : un homme de 82 ans sain et sauf après quatre nuits à la belle étoile

Il était parti chercher des escargots dans les bois, dans l'après-midi du mardi 26 mai. Un ancien militaire de 82 ans a été retrouvé ce samedi par une de ses filles, dans un fossé à l'ombre en bordure de forêt, à quelques centaines de mètres de chez lui. Dès mercredi, les gendarmes avaient lancé un avis pour "disparition inquiétante", pour cette homme désorienté mais toujours actif. La zone avait été fouillée par la famille, les voisins, et même les gendarmes avec un chien de recherche.

C'est l'une de ses filles qui l'a retrouvé ce samedi, en revenant sur les lieux des recherches. Elle a d'abord aperçu son pantalon et ses chaussettes pliées sur ses chaussures, et son père quelques mètres plus loin en t-shirt blanc. Il l'a reconnu sans peine et lui a dit "bah je suis bien là !", apparemment pas éprouvé par ses quatre nuits à la belle étoile, sans manger ni boire. Le vieux monsieur a été emmené à l'hôpital de Périgueux pour des examens, mais sa famille est soulagée. Cet ancien militaire pourra donc fêter ses 83 ans chez lui, en juillet prochain.