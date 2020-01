Un homme d'une trentaine d'années a été interpellé par les gendarmes mardi 7 janvier à Saint-Léon sur l'Isle, près de Périgueux. Une enquête était déjà ouverte après la mort suspecte d'un adolescent chez lui, au Nouvel An. Il est cette fois écroué pour d'autres faits.

Dordogne: Un homme écroué après la mort suspecte d'un ado chez lui pendant le Nouvel An

Saint-Léon-sur-l'Isle, France

Une enquête est ouverte par le parquet de Périgueux depuis le 1er janvier pour connaître les causes de la mort d'un jeune de 16 ans à Saint-Léon sur l'Isle, le soir du Nouvel An. Selon les gendarmes, il aurait consommé beaucoup d'alcool, mélangé à des médicaments. Des analyses sont en cours pour déterminer les causes exactes de son décès.

Le locataire écroué

L'homme chez qui le défunt a passé la soirée, un trentenaire, a été interpellé à son domicile par les gendarmes ce mardi 7 janvier, mais cette fois pour une autre raison. Il avait en effet interdiction de fréquenter des mineurs depuis sa mise en examen l'été dernier, après une affaire d'agression sur mineur. L'homme d'une trentaine d'années est pour l'instant placé en détention provisoire.