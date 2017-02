Dordogne : un homme gravement blessé après un accident de chasse à Simeyrols

Un nouvel accident de chasse en Dordogne. Après deux décès en novembre et en décembre dernier, un homme de 47 ans a été gravement blessé après un accident de chasse lors d'une battue au sanglier à Simeyrols dans le Sarladais.

Après un homme de 26 ans tué en novembre à Campsegret et un autre de 55 ans tué à Montrem un peu plus d'un mois plus tard, un nouvel accident est à déplorer dans le département.

L'accident s'est produit samedi après-midi lors d'une battue au sanglier, à Simeyrols dans le Sarladais. Un homme de 52 ans a ouvert le feu sur un sanglier. Sa balle a ricoché et a touché un rabatteur à la fesse. La victime, un homme de 47 ans, a été évacuée par hélicoptère vers le centre hospitalier de Bordeaux. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Le fils de la victime, présent au moment du tir, a été auditionné par les enquêteurs. La personne blessée a aussi pu être entendue selon le parquet de Bergerac.