Dordogne : un homme interpellé pour avoir poussé sa femme dans l'escalier devant leurs enfants

Une scène de violences conjugales comme on en entend trop souvent : un couple de Coulounieix-Chamiers (Dordogne) se dispute ce vendredi en fin d'après-midi. Quand un voisin prévient la police : l'homme aurait poussé sa femme dans les marches d'un escalier. Le mari est placé en garde à vue quelques heures plus tard. Ce samedi soir, l'enquête est classée sans suite.

Les violences se déroulent dans la cage d'escalier d'un immeuble de la cité Pagot vers 17 heures vendredi. Le voisin appelle le 17 quand la situation dégénère gravement et que la mère de 33 ans tombe dans l'escalier, poussée par son mari, âgé de 36 ans - dit-elle -, et alors que l'un de leurs deux enfants, de 12 et 15 ans, se trouve au milieu de la dispute.

Main courante déposé par le mari

A l'arrivée des policiers, le père est parti. Les enquêteurs de Périgueux trouvent tout de même une adresse de résidence à Bergerac et préviennent leurs collègues. Quelques heures plus tard, vers 20 heures, les policiers de Bergerac reçoivent un homme au commissariat qui souhaite déposer une main courante contre sa femme. Ils font le rapprochement avec l'interpellation qu'ils doivent mener dans l'affaire de violences conjugales arrivée plus tôt dans la journée dans le grand Périgueux.

La mère de famille, blessée au niveau du genou après sa chute dans l'escalier, se voit prescrire 5 jours d'ITT. Elle dépose plainte. Une enquête pour violences conjugales est ouverte, le mari est placé en garde à vue à Bergerac et les policiers procèdent à une audition. Il est transféré au commissariat de Périgueux ce samedi matin.

Classement sans suite

L'audition du père de famille, auparavant inconnu de la justice pour violences conjugales, se poursuit : il dit ne pas avoir poussé sa femme. Le voisin, témoin de la chute de la mère de famille, ne peut déclarer clairement avoir vu ce geste délibéré de violences. L'enquête est classée sans suite ce samedi soir.