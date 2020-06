Dordogne : un homme se poste devant la gendarmerie de Terrasson pour insulter les militaires

Un homme a été interpellé ce mercredi devant la gendarmerie de Terrasson en Dordogne. Il s'était posté là pour menacer et insulter les gendarmes.

Un homme a été arrêté devant la gendarmerie de Terrasson ce mercredi en milieu d'après midi vers 15h. Il a proféré des menaces contre les militaires.

Des insultes aussi et des propos visiblement incohérents. Il n'était sans doute pas dans son état normal. L'homme était connu pour ce genre de faits. Le peloton de surveillance et d'intervention de la compagnie de Sarlat s'est déployé. L'homme a finalement été interpellé sans violence et placé en garde à vue. Il devrait être entendu dans les prochaines heures.