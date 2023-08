Dordogne : un incendie au sous-sol de l'EHPAD de l'hôpital de Périgueux

Le feu s'est déclaré vers 13h30 ce vendredi dans un vestiaire au sous-sol du bâtiment Felibre de l'EHPAD Parrot à Périgueux, expliquent les pompiers. Ce vestiaire communique avec un parking souterrain.

Un aide-soignant évacué du vestiaire en feu

Quand les pompiers sont arrivés sur place, le feu était virulent avec beaucoup de fumées, décrit le commandant Laguarrigue, du service départemental de la prévention. Quelques minutes auparavant, un aide-soignant qui était enfermé dans le vestiaire en feu a pu être sorti de là par un agent de sécurité de l'hôpital et trois agents techniques qui se sont portés à son secours. Le feu serait partie d'un charriot selon les premiers éléments.

Quatre résidents incommodés

Ces quatre personnes, l'aide-soignant et les trois agents ont été incommodés par les fumées et évacuées aux urgences de l'hôpital de Périgueux. Les 192 résidents de l'EHPAD sont confinés dans leurs chambres et dans leurs unités. Ils ne nécessitent pas d'évacuation d'après les pompiers.

Évacuer les fumées

Les pompiers ont rapidement éteint le feu et il s'agit désormais de trouver des solutions pour évacuer les fumées qui stagnent dans le sous-sol.

On ignore pour le moment la cause de l'incendie.

Le feu s'est déclaré au sous-sol de l'EHPAD © Radio France - Thibault Delmarle