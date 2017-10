Dordogne : un jeune de 17 ans soupçonné de viol

Le jeune de 17 ans a été arrêté dans le Bergeracois, ce mardi. Il est poursuivi pour viol. Il aurait violé une amie à peine plus âgée, tout juste majeure, en mai dernier chez lui.

Un jeune de 17 ans est poursuivi pour viol. L'adolescent a été arrêté ce mardi dans le Bergeracois. Les faits remontent au printemps dernier, en mai.

Le jeune de 17 ans invite "son amie, sa connaissance" chez lui et c'est là que les choses dérapent. La victime à peine plus âgée, tout juste majeure va tout de suite porter plainte mais le jeune ne sera interpellé que cinq mois plus tard.

Selon lui, elle était consentante

En garde à vue, cet adolescent avoue avoir eu un rapport sexuel. Mais selon lui, elle était consentante, elle aussi voulait aller plus loin. Et pourtant. ce n'est pas la version de son amie. Elle raconte avoir été forcée. Alors pour l’instant, le parquet de Périgueux reste discret. Une information judiciaire a quand même été ouverte pour "viol".